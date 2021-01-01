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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Российские миротворцы разминировали более 70 га местности в НКР

Российские миротворцы разминировали на территории Нагорного Карабаха свыше 70 га земли и более 23 км дорог. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 70 гектаров местности, более 23 километров дорог, 157 домов и социальных объектов обнаружено и обезврежено более 4500 взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточнили, что только за последние сутки было очищено около 5 га территории, 24 здания и 500 м дорог. В результате были уничтожены шесть неразорвавшихся боеприпасов.

Миротворцы обезвредили около 1 тыс. взрывоопасных предметов в Карабахе
Общество
Фото:mil.ru

Ранее, 1 декабря, в министерстве сообщили, что российские миротворцы обезвредили около 1 тыс. взрывоопасных предметов в Карабахе. На тот моменты были очищены только 29 га местности и около 10 км дорог.

Согласно договору о прекращении огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, подписанном главами России, Армении и Азербайджана, российская сторона обязалась отправить в зону конфликта 1960 миротворцев и 552 единицы техники. Миротворческий контингент был полностью развернут 20 ноября. Военные будут контролировать соблюдение режима прекращения огня следующие пять лет.

Нагорный Карабах миротворцы Министерство обороны
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