Российские миротворцы разминировали более 70 га местности в НКР

Российские миротворцы разминировали на территории Нагорного Карабаха свыше 70 га земли и более 23 км дорог. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 70 гектаров местности, более 23 километров дорог, 157 домов и социальных объектов обнаружено и обезврежено более 4500 взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточнили, что только за последние сутки было очищено около 5 га территории, 24 здания и 500 м дорог. В результате были уничтожены шесть неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее, 1 декабря, в министерстве сообщили, что российские миротворцы обезвредили около 1 тыс. взрывоопасных предметов в Карабахе. На тот моменты были очищены только 29 га местности и около 10 км дорог.