Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в убийстве жены мундепа

Татьяна Шокина (Фото: komarovo.spb.ru)

Зеленогорский районный суд Петербурга арестовал на два месяца депутата муниципального совета Комарово Игоря Шокина, обвиняемого в убийстве своей супруги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Шокину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 28.11.2020», — сообщила пресс-служба судов.

По версии следствия, Шокин на почве возникшей личной неприязни нанес жене не менее 11 ударов колюще-режущим предметом в область головы и туловища. После этого женщина скончалась на месте происшествия. Следователи также утверждают, что депутат пытался скрыть следы преступления и сбежать.

Как отмечается, выездное заседание по делу Шокина происходило в городской психиатрической больнице №3.