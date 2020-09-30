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Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в убийстве жены мундепа

Татьяна Шокина
Татьяна Шокина (Фото: komarovo.spb.ru)

Зеленогорский районный суд Петербурга арестовал на два месяца депутата муниципального совета Комарово Игоря Шокина, обвиняемого в убийстве своей супруги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Шокину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 28.11.2020», — сообщила пресс-служба судов.

По версии следствия, Шокин на почве возникшей личной неприязни нанес жене не менее 11 ударов колюще-режущим предметом в область головы и туловища. После этого женщина скончалась на месте происшествия. Следователи также утверждают, что депутат пытался скрыть следы преступления и сбежать.

Как отмечается, выездное заседание по делу Шокина происходило в городской психиатрической больнице №3.

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Фото:Никита Попов / РБК

Шокина задержали 28 сентября. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным «Фонтанки», мужчина скрывался от сотрудников полиции в кустах недалеко от места, где было обнаружено тело.

 

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