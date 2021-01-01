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Политический кризис на Украине ,  
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Зеленский заявил о готовности к новому этапу разведения войск в Донбассе

Киев готов к новому этапу разведения войск в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на официальном сайте офиса главы государства.

«Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что продвинуться в достижении мира в Донбассе можно путем прямых переговоров лидеров «Нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция. При этом Зеленский заявил, что российская сторона противодействует мирному разрешению ситуации.

В Кремле заявили о простое договоренностей «нормандской четверки»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям Донбасса, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей», — пояснил он.

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых они обсудили конфликт в Донбассе. Собеседники выразили обеспокоенность «отсутствием прогресса» в выполнении минских договоренностей 2015 года и решений «Нормандской четверки», которые были приняты 9 декабря 2019 года в Париже.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что из-за невыполнения Киевом договоренностей, главы ФРГ и России решили активизировать работу помощников лидеров «Нормандской четверки».

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