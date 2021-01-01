Зеленский заявил о готовности к новому этапу разведения войск в Донбассе

Киев готов к новому этапу разведения войск в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на официальном сайте офиса главы государства.

«Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что продвинуться в достижении мира в Донбассе можно путем прямых переговоров лидеров «Нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция. При этом Зеленский заявил, что российская сторона противодействует мирному разрешению ситуации.

«Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям Донбасса, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей», — пояснил он.