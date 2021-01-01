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Вильфанд назвал регионы европейской России с аномальными морозами

Жителей некоторых регионов европейской части России ждут аномальные заморозки, больше всего они затронут Волгоградскую область и побережье Волги. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

Аномальное похолодание ожидается 4-8 декабря в Нижегородской и Кировской областях, республиках Мордовия и Марий Эл. На севере Волгоградской области и волжском побережье температура упадет на 10-15 градусов ниже нормы.

В Калмыкии похолодает на 10-12 градусов больше установленной климатической планки. В Пензенской области столбик термометра опустится ниже нормы на 9-10 градусов.

Вильфанд пообещал морозы в европейской части России
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Вильфанд предупредил, что значительные отклонения от нормы знаменуют начало по-настоящему холодной погоды, которая чревата обморожениями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра отмечал, что на европейской территории России с 5 декабря температура будет ежедневно падать на 1–2 градуса. Похолодание продлится как минимум до середины следующей недели. Существенных осадков не предвидится.

погода Роман Вильфанд Гидрометцентр прогноз морозы похолодание
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