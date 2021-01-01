Вильфанд назвал регионы европейской России с аномальными морозами
Жителей некоторых регионов европейской части России ждут аномальные заморозки, больше всего они затронут Волгоградскую область и побережье Волги. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
Аномальное похолодание ожидается 4-8 декабря в Нижегородской и Кировской областях, республиках Мордовия и Марий Эл. На севере Волгоградской области и волжском побережье температура упадет на 10-15 градусов ниже нормы.
В Калмыкии похолодает на 10-12 градусов больше установленной климатической планки. В Пензенской области столбик термометра опустится ниже нормы на 9-10 градусов.
Вильфанд предупредил, что значительные отклонения от нормы знаменуют начало по-настоящему холодной погоды, которая чревата обморожениями.