Вильфанд назвал регионы европейской России с аномальными морозами

Жителей некоторых регионов европейской части России ждут аномальные заморозки, больше всего они затронут Волгоградскую область и побережье Волги. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

Аномальное похолодание ожидается 4-8 декабря в Нижегородской и Кировской областях, республиках Мордовия и Марий Эл. На севере Волгоградской области и волжском побережье температура упадет на 10-15 градусов ниже нормы.

В Калмыкии похолодает на 10-12 градусов больше установленной климатической планки. В Пензенской области столбик термометра опустится ниже нормы на 9-10 градусов.

Вильфанд предупредил, что значительные отклонения от нормы знаменуют начало по-настоящему холодной погоды, которая чревата обморожениями.