В России выставят на торги монету XVIII века за ₽217 млн

Серебряный рубль Санкт-Петербургского монетного двора 1796 года (Фото: lot-online.ru)

Агентство по страхованию вкладов выставит на торги коллекционную монету — серебряный рубль Санкт-Петербургского монетного двора 1796 года с изображением императора Павла I, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. Эта монета была в собственности обанкротившегося банка «Экспресс-кредит», ее стоимость оценивается в 217 млн руб.

Банк получил ее от одного из заемщиков в качестве погашения долга. Но в ноябре 2016 года у «Экспресс-кредита» отозвали лицензию, а в 2017 году суд признал банк банкротом.

«Это одна из самых редких и дорогих монет в России. В мире сохранилось всего несколько подобных экземпляров. Редкость и ценность данной монеты заключаются в том, что это пробный портретный рубль Павла I, который не пошел в обращение. Со времен Петра I на монетах изображался профиль императора, однако Павел I отменил данную практику, заменив портрет на текст. По легенде, императору не понравилось, как выглядит его профиль», — рассказали в пресс-службе АСВ.

Балансовую стоимость монеты оценили в 217 млн руб. В 2016 году одна из немногих подобных монет была продана на аукционе Русского нумизматического дома за 212,5 млн руб., установив рекорд для нумизматического рынка в России. Дороже была продана только одна российская монета — пробный рубль Ивана VI, ее реализовали на швейцарском аукционе за $4,4 млн.