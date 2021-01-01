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В России выставят на торги монету XVIII века за ₽217 млн

Серебряный рубль Санкт-Петербургского монетного двора 1796 года
Серебряный рубль Санкт-Петербургского монетного двора 1796 года (Фото: lot-online.ru)

Агентство по страхованию вкладов выставит на торги коллекционную монету — серебряный рубль Санкт-Петербургского монетного двора 1796 года с изображением императора Павла I, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. Эта монета была в собственности обанкротившегося банка «Экспресс-кредит», ее стоимость оценивается в 217 млн руб.

Банк получил ее от одного из заемщиков в качестве погашения долга. Но в ноябре 2016 года у «Экспресс-кредита» отозвали лицензию, а в 2017 году суд признал банк банкротом.

«Это одна из самых редких и дорогих монет в России. В мире сохранилось всего несколько подобных экземпляров. Редкость и ценность данной монеты заключаются в том, что это пробный портретный рубль Павла I, который не пошел в обращение. Со времен Петра I на монетах изображался профиль императора, однако Павел I отменил данную практику, заменив портрет на текст. По легенде, императору не понравилось, как выглядит его профиль», — рассказали в пресс-службе АСВ.

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Балансовую стоимость монеты оценили в 217 млн руб. В 2016 году одна из немногих подобных монет была продана на аукционе Русского нумизматического дома за 212,5 млн руб., установив рекорд для нумизматического рынка в России. Дороже была продана только одна российская монета — пробный рубль Ивана VI, ее реализовали на швейцарском аукционе за $4,4 млн.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься с 14 декабря, сам аукцион состоится в феврале.

Монета ранее уже выставлялась на торги с начальной ценой 197 млн руб., но ее сняли и отправили на перепроверку подлинности. После того как ее подлинность была подтверждена, цена выросла.

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Самой дорогой монетой в мире считается серебряный доллар 1794 года, одна из первых монет, которые отчеканил американский Монетный двор. Всего было отчеканено 1758 подобных долларов, до наших дней уцелело лишь около 140. В 2013 году такая монета ушла с молотка за $10 млн.

нумизматика монета аукцион «Экспресс-кредит» АСВ
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