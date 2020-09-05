В США выставили на аукцион самую дорогую монету в мире

В США выставили на аукцион серебряный доллар 1794 года, это одна из первых монет, которые отчеканил американский Монетный двор. Об этом сообщает CNN.

С одной стороны на долларе изображен образ «Леди Свободы», с другой выбит орел. Последний раз монета участвовала в торгах в 2013 году. Тогда ее приобрели за $10 млн, что побило мировой рекорд суммы, выплаченной за одну редкую монету.

«Бесценный артефакт, которым я гордился, и очень жаль, что он уходит от меня», — отметил Брюс Морелан, нынешний обладатель доллара.

Вместе с ним Морелан собирается продать еще ряд старинных монет, объяснив, что настало время «взяться за другие задачи».