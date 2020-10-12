ЦБ в разгар пандемии COVID-19 выпустил монету в честь медиков

Памятная монета выпущена тиражом 5 млн штук и обязательна к приему во все виды платежей

Фото: cbr.ru

Банк России объявил о выпуске в обращение с 12 октября памятной монеты, посвященной «самоотверженному труду медицинских работников». Монета номиналом 25 руб. выпущена массовым тиражом 5 млн штук.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, в разгар которой выпущена новинка, на монете не упоминается. Однако на реверсе монеты изображены два медика (женщина и мужчина) в защитных костюмах, которые обычно носят те, кто работает с больными COVID-19. Врачи стоят на фоне здания больницы и машины скорой помощи.

На аверсе монеты изображен герб России, а также указаны номинал монеты (25 руб.) и год ее выпуска (2020).

Одновременно в обращение выпущена еще одна памятная монета 10 руб. из серии «Человек труда». Новинка посвящена работникам транспортной сферы — на реверсе монеты изображены самолет, поезд и автомобиль и стоящий на их фоне человек с эмблемой Минтранса на рукаве рубашки.