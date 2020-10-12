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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ в разгар пандемии COVID-19 выпустил монету в честь медиков

Памятная монета выпущена тиражом 5 млн штук и обязательна к приему во все виды платежей

Фото: cbr.ru
Фото: cbr.ru

Банк России объявил о выпуске в обращение с 12 октября памятной монеты, посвященной «самоотверженному труду медицинских работников». Монета номиналом 25 руб. выпущена массовым тиражом 5 млн штук.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, в разгар которой выпущена новинка, на монете не упоминается. Однако на реверсе монеты изображены два медика (женщина и мужчина) в защитных костюмах, которые обычно носят те, кто работает с больными COVID-19. Врачи стоят на фоне здания больницы и машины скорой помощи.

На аверсе монеты изображен герб России, а также указаны номинал монеты (25 руб.) и год ее выпуска (2020).

Одновременно в обращение выпущена еще одна памятная монета 10 руб. из серии «Человек труда». Новинка посвящена работникам транспортной сферы — на реверсе монеты изображены самолет, поезд и автомобиль и стоящий на их фоне человек с эмблемой Минтранса на рукаве рубашки.

Эта монета выпускается в обращение тиражом 1 млн экземпляров.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — говорится в сообщении ЦБ.

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За последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая заражения COVID-19, с момента начала пандемии в стране заболели свыше 1,3 млн человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Евгений Калюков
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