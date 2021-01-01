Минфин США расширил санкции по «акту Магнитского»

Министерство финансов США, Вашингтон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Соединенные Штаты внесли еще три физлица и три организации в список санкций в рамках глобального «акта Магнитского». Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

Под санкции попал Ван Куок-кой по прозвищу Сломанный зуб, бывший лидер гонконгской триады «14К», считавшейся самой крупной триадой в мире. Он был приговорен по нескольким статьям в 1999 году и освободился в 2012 году. В 2017 году занялся криптовалютным бизнесом.

Кроме того, в санкционном списке США оказался бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов. Также под санкции попал либерийский политик Гарри Варни Гбото-Намби Шерман.

Ограничения введены также против трех организаций: Dongmei Investment Group Co., Limited из Гонконга; Китайской культурной ассоциации Ханг-Мун из Палау; Всемирной ассоциации истории и культуры Хунмэнь, председателем которой является Ван Куок-кой.