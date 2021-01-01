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Минфин США расширил санкции по «акту Магнитского»

Министерство финансов США, Вашингтон
Министерство финансов США, Вашингтон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Соединенные Штаты внесли еще три физлица и три организации в список санкций в рамках глобального «акта Магнитского». Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

Под санкции попал Ван Куок-кой по прозвищу Сломанный зуб, бывший лидер гонконгской триады «14К», считавшейся самой крупной триадой в мире. Он был приговорен по нескольким статьям в 1999 году и освободился в 2012 году. В 2017 году занялся криптовалютным бизнесом.

Кроме того, в санкционном списке США оказался бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов. Также под санкции попал либерийский политик Гарри Варни Гбото-Намби Шерман.

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Ограничения введены также против трех организаций: Dongmei Investment Group Co., Limited из Гонконга; Китайской культурной ассоциации Ханг-Мун из Палау; Всемирной ассоциации истории и культуры Хунмэнь, председателем которой является Ван Куок-кой.

«Акт Магнитского» — принятый в 2012 году в США закон, позволяющий вводить персональные санкции против лиц, причастных к нарушению прав человека. Изначально он был принят для введения ограничения против россиян. Его назвали в честь Сергея Магнитского — аудитора и адвоката, умершего в московском СИЗО в 2009 году.

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Магнитского арестовали в 2008 году по делу об уклонении от уплаты налогов фонда Hermitage Capital. Глава фонда Уильям Браудер утверждал, что дело против Магнитского возбудили из-за того, что он вскрыл мошенническую схему вывода средств российскими чиновниками за рубеж.

Осенью 2020 года американские сенаторы Боб Менендес и Бен Кардин назвали «акт Магнитского» одним из наиболее эффективных санкционных механизмов.

Автор
Михаил Котляр
США санкции Акт Магнитского
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