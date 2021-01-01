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Пандемия коронавируса ,  
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Попова сообщила о результатах испытания вакцин от COVID-19 на пожилых

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России идут испытания двух вакцин от коронавируса на людях старше 60 лет, оба препарата показывают хороший результат. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«Они [испытания] идут очень успешно. Уверена, что в течение ближайшего месяца мы получим результаты и будем иметь возможность прививать российскими вакцинами людей старшего возраста», — отметила она.

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Фото:Максим Слуцкий / ТАСС

Попова указала, что сейчас в России вакцины разрабатывают 17 научных организаций, они создали уже 26 вариантов препаратов.

Однако пока государственную регистрацию получили только две вакцины. Препарат «Спутник V», который разработал центр им. Н.Ф. Гамалеи, получил регистрацию в августе. Вакцину «ЭпиВакКорона» создал новосибирский центр «Вектор», ее зарегистрировали в октябре. Оба препарата находятся на стадии пострегистрационных испытаний. Ранее Попова говорила, что для пожилых больше подойдет препарат «Вектора».

На этой неделе в России началась массовая вакцинация «Спутником V». Первыми вакцину получат учителя и врачи.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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