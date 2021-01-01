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Пандемия коронавируса ,  
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Россия передала ВОЗ документы на вакцину «Вектора»

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Россия направила документы на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский научный центр «Вектор», во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Мы ждем решения Всемирной организации здравоохранения», — сообщила она, уточнив, что документы были отправлены 8 декабря.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

По словам Поповой, в рамках пострегистрационных испытаний вакцину «Вектора» получили около тысячи добровольцев. Побочные эффекты пока не выявлены. Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса среди людей старше 60 лет будут обработаны в течение месяца.

Пока в России зарегистрированы две вакцины. Первую разработал Центр им. Н.Ф.Гамалеи под наименованием «Спутник V». О ее регистрации объявил президент Владимир Путин в августе. Препарат «ЭпиВакКорона» зарегистрировали в октябре.

Новосибирская вакцина «ЭпиВакКорона» формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов коронавируса Sars-Cov-2. Попова ранее отмечала, что вакцина «Вектора» больше подойдет пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

С этой недели по поручению президента России Владимира Путина в России стартовала массовая вакцинация «Спутником V». Новосибирская вакцина должна поступить в гражданский оборот 10 декабря, массовая вакцинация начнется в следующем году.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Анна Попова коронавирус вакцина
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