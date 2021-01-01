Россия передала ВОЗ документы на вакцину «Вектора»

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Россия направила документы на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский научный центр «Вектор», во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Мы ждем решения Всемирной организации здравоохранения», — сообщила она, уточнив, что документы были отправлены 8 декабря.

По словам Поповой, в рамках пострегистрационных испытаний вакцину «Вектора» получили около тысячи добровольцев. Побочные эффекты пока не выявлены. Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса среди людей старше 60 лет будут обработаны в течение месяца.

Пока в России зарегистрированы две вакцины. Первую разработал Центр им. Н.Ф.Гамалеи под наименованием «Спутник V». О ее регистрации объявил президент Владимир Путин в августе. Препарат «ЭпиВакКорона» зарегистрировали в октябре.