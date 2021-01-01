Россия передала ВОЗ документы на вакцину «Вектора»
Россия направила документы на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский научный центр «Вектор», во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
«Мы ждем решения Всемирной организации здравоохранения», — сообщила она, уточнив, что документы были отправлены 8 декабря.
По словам Поповой, в рамках пострегистрационных испытаний вакцину «Вектора» получили около тысячи добровольцев. Побочные эффекты пока не выявлены. Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса среди людей старше 60 лет будут обработаны в течение месяца.
Пока в России зарегистрированы две вакцины. Первую разработал Центр им. Н.Ф.Гамалеи под наименованием «Спутник V». О ее регистрации объявил президент Владимир Путин в августе. Препарат «ЭпиВакКорона» зарегистрировали в октябре.