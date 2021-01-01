Посольство назвало ошибкой обвинение россиянина в шпионаже в Дании

Посольство России в Копенгагене, Дания (Фото: Embassy of Russia in Denmark / Facebook)

Арест россиянина в Дании и обвинение его в шпионаже являются ошибкой. Об этом РБК заявило российское посольство в Дании.

«Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», — говорится в сообщении дипломатической миссии.

Прокуратура Дании заподозрила гражданина России в передаче данных о технологиях, используемых в энергетике. Он находится под стражей с июля 2020 года, имя подозреваемого не раскрывается. Судебные слушания по делу пройдут в закрытом режиме.

В конце сентября прокуратура Болгарии заявила, что у нее есть доказательства разведывательной деятельности в пользу Москвы двух российских дипломатов. Так как на основании Венской конвенции они являются неприкосновенными лицами, уголовное производство против них было приостановлено, дипломатов выслали из страны.