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Два человека пострадали при взрыве газа в строящемся доме в Татарстане

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из строящихся домов Альметьевска. В результате пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Зарипова во время проведения кровельных работ в 17-этажном доме. В результате ЧП пострадали двое рабочих 1995 и 1993 годов рождения. С ожогами их госпитализировали. 

На место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора Альметьевска Марсель Гимаев и заместитель прокурора города Роман Шипков. Городская прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при проведении строительных работ.

В пресс-службе регионального главка МЧС России агентству сообщили, что спасатели получили информацию об инциденте в 11:13 мск. Пострадавших доставили в медсанчасть «Татнефти» Альметьевска.

На место происшествия прибыли подразделения МЧС, однако их помощь не потребовалась, сообщили в пресс-службе ведомства.

Татарстан Альметьевск хлопок газа
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