Туроператоры оценили вероятность открытия границ других стран для россиян

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Российские туристы не смогут отдохнуть в ряде европейских стран до сентября 2021 года. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, передает «РИА Новости».

«Мы думаем, что границы будут закрыты с Европой до августа-сентября, судя по разговорам с иностранными партнерами. Их власти предполагают, что открыть границы Европы с Россией можно будет где-то после летнего сезона», — пояснил Игнатьев, добавив, что это «оптимистичный сценарий».

Игнатьев указал, что больше всего из-за пандемии пострадали те туроператоры России, кто работал с иностранцами. По его словам, в этом году они потеряли практически всех своих клиентов, 95–97% от их числа, передавал ТАСС.

В конце марта из-за угрозы коронавируса Россия закрыла международное авиасообщение. Исключение составляли вывозные рейсы. С начала августа полеты начали постепенно возобновлять. В частности, уже открыто сообщение с Турцией, Великобританией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Южной Кореей, Японией.