Россия и Эфиопия возобновили авиасообщение

Фото: Ethiopian Airlines / Facebook

Авиакомпания Ethiopian Airlines в субботу, 21 ноября, возобновила регулярные рейсы из Аддис-Абебы в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале московского аэропорта Домодедово.

«Домодедово встретил первый регулярный рейс из Аддис-Абебы после возобновления авиасообщения между Россией и Эфиопией. С 21 ноября авиакомпания Ethiopian Airlines выполняет рейсы каждую субботу», — говорится в сообщении.

В заявлении российского представительства Ethiopian Airlines на странице в Facebook сообщается, что с 9 декабря планируется увеличение частоты полетов до двух рейсов в неделю с вылетом из Москвы по четвергам и субботам.

Правительство России приняло решение о возобновлении авиасообщения с Эфиопией 13 ноября. Кроме того, было решено возобновить авиасообщение с Сейшельскими островами.

Российские власти приостановили международные авиарейсы в конце марта из-за угрозы коронавируса. С начала августа ограничения постепенно начали снимать. В частности, было возобновлено авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Мальдивскими островами, Южной Кореей, Японией и рядом других стран.