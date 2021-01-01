Минувшая ночь стала самой холодной в Подмосковье с начала зимы

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Подмосковье в ночь на 9 декабря зафиксировали минимальную температуру с начала зимы — минус 16,9 градуса. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночные температуры в Черустях достигали минус 16,9 градуса. В Клину – минус 12,7, в Новом Иерусалиме — минус 15,1. По области можно <...> говорить о том, что это действительно самая холодная ночь с начала зимы», — сообщил Вильфанд.

В Москве утром 9 декабря температура опускалась ниже 12 градусов. «Согласно данным станции ВВЦ — ВДНХ, была зафиксирована температура минус 12,2, причем не ночью, а незадолго до 9:00», — рассказал метеоролог, уточнив, что это произошло перед восходом солнца.

Ранее самую холодную ночь в Подмосковье зафиксировали 6 декабря, тогда температура воздуха в Черустях опустилась до минус 15,4 градуса.