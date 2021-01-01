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Общество ,  
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Минувшая ночь стала самой холодной в Подмосковье с начала зимы

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Подмосковье в ночь на 9 декабря зафиксировали минимальную температуру с начала зимы — минус 16,9 градуса. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночные температуры в Черустях достигали минус 16,9 градуса. В Клину –  минус 12,7, в Новом Иерусалиме —  минус 15,1. По области можно <...> говорить о том, что это действительно самая холодная ночь с начала зимы», — сообщил Вильфанд.

В Москве утром 9 декабря температура опускалась ниже 12 градусов. «Согласно данным станции ВВЦ — ВДНХ, была зафиксирована температура минус 12,2, причем не ночью, а незадолго до 9:00», — рассказал метеоролог, уточнив, что это произошло перед восходом солнца.

Гидрометцентр предупредил о мощном антициклоне в европейской России
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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее самую холодную ночь в Подмосковье зафиксировали 6 декабря, тогда температура воздуха в Черустях опустилась до минус 15,4 градуса.

Метеорологи связывают снижение температуры с пришедшим на запад России сибирским антициклоном. На юге и в центре европейской части России установится морозная и солнечная погода. Вильфанд объяснил перемещение антициклона редким атмосферным процессом.

погода Московская область температура Гидрометцентр новости
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