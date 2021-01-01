Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Фото: Андрей Любимов / РБК

В минувшую ночь температура воздуха в столице опустилась до минус 14 градусов. Это самый низкий показатель с наступления зимы. Об этом РБК сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве было в центре города, на метеостанции ВДНХ минус 8,8 градусов. Но это не самая низкая температура в Москве: на юге города, в Бутово температура опускалась почти до минус 14 градусов. Самой холодной точкой на территории Подмосковья по традиции оказались Черусти — там ночью было минус 15,4 градуса», — рассказал он.

По словам метеоролога, такое заметное понижение температуры произошло под влиянием сибирского антициклона. Это на 1–2 градуса ниже нормы для текущего времени года.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе температура в Москве опустится до минус 15 градусов. При этом погода будет ясной и безоблачной, заметных осадков в это время не ожидается.