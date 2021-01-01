В Роспотребнадзоре не увидели оснований для пессимизма из-за COVID-19

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В России в ближайшие недели может начаться этап стабилизации эпидемиологической ситуации, поэтому оснований для негативных прогнозов нет. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передают «РИА Новости».

«Несмотря на то что развитие эпидемического процесса продолжается, об этом свидетельствует наличие пиковых значений, оснований для пессимистических прогнозов все же нет», — сказал Горелов, пояснив, что считает так из-за отсутствия резкого, взрывного прироста новых случаев COVID-19.

По словам эксперта, при соблюдении гражданами всех рекомендованных мер в ближайшие недели может начаться постепенный этап стабилизации.

Осенний рост заболеваемости в Роспотребнадзоре объяснили погодными факторами. Кроме того, по словам Горелова, число проводимых тестов растет, поэтому данные о числе заболевших тоже растут.