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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре не увидели оснований для пессимизма из-за COVID-19

Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

В России в ближайшие недели может начаться этап стабилизации эпидемиологической ситуации, поэтому оснований для негативных прогнозов нет. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передают «РИА Новости».

«Несмотря на то что развитие эпидемического процесса продолжается, об этом свидетельствует наличие пиковых значений, оснований для пессимистических прогнозов все же нет», — сказал Горелов, пояснив, что считает так из-за отсутствия резкого, взрывного прироста новых случаев COVID-19.

По словам эксперта, при соблюдении гражданами всех рекомендованных мер в ближайшие недели может начаться постепенный этап стабилизации.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Осенний рост заболеваемости в Роспотребнадзоре объяснили погодными факторами. Кроме того, по словам Горелова, число проводимых тестов растет, поэтому данные о числе заболевших тоже растут.

Горелов также назвал два сценария развития ситуации с коронавирусом в России. В случае если население будет соблюдать рекомендации и не станет нарушать ограничительные меры, «закрепится стабилизация эпидпроцесса». Однако в случае нарушения мер по профилактике заболевания возможен откат к прежним значениям по суточной заболеваемости.

Накануне оперативный штаб сообщил о 26 097 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии COVID-19 обнаружили у 2,5 млн россиян. Выздоровели с начала эпидемии 1,98 млн заболевших.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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