Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года в пандемию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Эрнст сравнил анализ Mediascope с пилотированием по сломанным приборам Технологии и медиа, 10:30 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 10:27 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 декабря Общество, 10:21 Ученые спрогнозировали пик пандемии COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге Общество, 10:14 Рынок труда стал требовательнее: как не стать лишним на нем Pro, 10:11 Эксперты зафиксировали снижение доли России на мировом рынке оружия Экономика, 10:10 Второй по величине онлайн-магазин Китая добавит поддержку цифрового юаня Крипто, 10:10 На Алтае депутат сельсовета убил бывшую жену и ее сожителя Общество, 10:07 В Астрахани 30 человек отравились хлором в бассейне Общество, 10:07 Глава Минздрава предложил ограничить передвижение между регионами Общество, 10:00 Ночь на 7 декабря в Москве стала самой холодной с начала зимы Общество, 09:58 Новогодний чек-лист: как выбрать подарки и не сойти с ума РБК Стиль и Lego, 09:58 Более 5 тыс. пациентов вылечились от коронавируса в Москве Общество, 09:45 В Копейске из-за возгорания в школе эвакуировали почти 700 человек Общество, 09:42
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,25 +0,27% EUR/RUB ₽89,97 +0,18% EUR/USD $1,21 -0,04%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года в пандемию

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В условиях пандемии коронавирусной инфекции стоит отказаться от поездок за границу на новогодние праздники и от проведения корпоративов. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например на даче», — отметили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, например корпоративов. Опасными для здоровья называют места массового скопления людей даже вне помещений. Как сообщили в ведомстве, во время новогодних праздников не следует часто посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей.

Власти Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

При планировании поездок нужно учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинные мероприятия, предостерегли в ведомстве.

В Москве из-за COVID-19 отменены новогодние гуляния. В частности, в этом году не состоится фестиваль «Путешествие в Рождество». Также в столице даже в праздничную ночь кафе, рестораны, клубы, боулинги и дискотеки будут закрыты с 23:00 до 6:00.

Новогодние гуляния также отменили в Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и ряде других регионов.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу
Роспотребнадзор Новый год корпоративы коронавирус
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,25 +0,27% EUR/RUB ₽89,97 +0,18% EUR/USD $1,21 -0,04%
Материалы по теме
Власти Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год
Общество
Почти половина родителей школьников решили сократить расходы на Новый год
Общество
Желания детей не совпали с подарками от родителей на Новый год
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter