Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года в пандемию

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В условиях пандемии коронавирусной инфекции стоит отказаться от поездок за границу на новогодние праздники и от проведения корпоративов. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например на даче», — отметили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, например корпоративов. Опасными для здоровья называют места массового скопления людей даже вне помещений. Как сообщили в ведомстве, во время новогодних праздников не следует часто посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей.

При планировании поездок нужно учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинные мероприятия, предостерегли в ведомстве.