Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 66,08 (-0,37) Quote, 04 мар, 12:23
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 73,74 (-0,2) Quote, 04 мар, 12:23
СМИ узнали сроки введения единого формирования тарифов на электроэнергию Общество, 04:57 Lufthansa выведет из эксплуатации 150 самолетов из-за коронавируса Общество, 04:12 Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тыс. человек Общество, 03:41 В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Общество, 03:03 СМИ узнали о реформе системы оплаты отпусков и декретов Общество, 03:02 СМИ сообщили об отражении сирийской армией ракетных ударов Израиля Общество, 02:51 Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области Общество, 02:40 Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча Спорт, 02:30 Саудовская Аравия решила сохранить интригу к рекомендации комитета ОПЕК+ Экономика, 02:12 ЕС осудил миграционное давление Турции в политических целях Политика, 01:30 В Петербурге закрыли на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова Общество, 01:29 Конгрессмены США одобрили выделение $8 млрд на борьбу с коронавирусом Политика, 01:13 Биржи США закрылись резким ростом на фоне результатов «супервторника» Финансы, 01:03 В Турции сообщили об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана Политика, 00:53
Общество ,  
0 

СМИ узнали сроки введения единого формирования тарифов на электроэнергию

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По их данным, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать данную инициативу. Издание отмечает, что данная политика предусматривает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране 3,4 руб. за 1 кВт/ч. При этом повышения стоимости электроэнергии там, где тарифы меньше этого значения, не будет. В Совете Федерации полагают, что выравнивание тарифов должно привести к снижению цен примерно на 50% в убыточных субъектах. Инициативу планируется реализовать частично за счет государственного субсидирования. В случае, если право на подобную поддержку государства появится у бизнеса, то в первую очередь она понадобится социально ориентированным предприятиям, сообщил «Известиям» эксперт.

На сегодняшний день самые высокие тарифы наблюдаются на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке (около 8 руб. за 1 кВт/ч), а самые низкие — в Иркутской области (меньше 1 руб. за 1 кВт/ч). По словам члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова, такой разброс препятствует привлечению инвестиций в регионы, поэтому его нужно сокращать.

Как сообщил «Известиям» член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин, в каждом регионе цены не будут одинаковыми ввиду объективных особенностей.

«Устанавливать «среднюю температуру по больнице» в данном случае было бы неправильно. Но сократить разрыв, конечно, необходимо», — отметил Кузьмин.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил, что самые большие тарифы фиксируются в самых бедных регионах страны. По его мнению, это необходимо изменить в первую очередь, если перед страной стоит задача развивать субъекты.

28 февраля Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным обратила внимание на разницу в региональных тарифах на электроэнергию и предложила ввести единую госполитику по их формированию.

На сегодняшний день в каждом регионе действуют свои тарифы на оплату электроэнергии. По оценкам ФАС, россияне переплачивают по большинству коммунальных услуг более 100% их себестоимости.

Теги: электроэнергия, тарифы, цены
Материалы по теме
Регулятор предрек рост цен на электричество для оптовиков
Бизнес
Козак рассказал о влиянии реформы энерготарифов на сумму платежей за ЖКХ
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter