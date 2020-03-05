СМИ узнали сроки введения единого формирования тарифов на электроэнергию

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По их данным, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать данную инициативу. Издание отмечает, что данная политика предусматривает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране 3,4 руб. за 1 кВт/ч. При этом повышения стоимости электроэнергии там, где тарифы меньше этого значения, не будет. В Совете Федерации полагают, что выравнивание тарифов должно привести к снижению цен примерно на 50% в убыточных субъектах. Инициативу планируется реализовать частично за счет государственного субсидирования. В случае, если право на подобную поддержку государства появится у бизнеса, то в первую очередь она понадобится социально ориентированным предприятиям, сообщил «Известиям» эксперт.

На сегодняшний день самые высокие тарифы наблюдаются на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке (около 8 руб. за 1 кВт/ч), а самые низкие — в Иркутской области (меньше 1 руб. за 1 кВт/ч). По словам члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова, такой разброс препятствует привлечению инвестиций в регионы, поэтому его нужно сокращать.

Как сообщил «Известиям» член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин, в каждом регионе цены не будут одинаковыми ввиду объективных особенностей.

«Устанавливать «среднюю температуру по больнице» в данном случае было бы неправильно. Но сократить разрыв, конечно, необходимо», — отметил Кузьмин.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил, что самые большие тарифы фиксируются в самых бедных регионах страны. По его мнению, это необходимо изменить в первую очередь, если перед страной стоит задача развивать субъекты.

28 февраля Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным обратила внимание на разницу в региональных тарифах на электроэнергию и предложила ввести единую госполитику по их формированию.

На сегодняшний день в каждом регионе действуют свои тарифы на оплату электроэнергии. По оценкам ФАС, россияне переплачивают по большинству коммунальных услуг более 100% их себестоимости.