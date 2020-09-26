Минэкономразвития спрогнозировало рост тарифов на газ и электричество

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Минэкономразвития России в своем макропрогнозе сообщило о планах индексировать тарифы на электроэнергию, газ и на пассажирские железнодорожные перевозки.

Согласно документу, индексация тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года составит 5%, на газ с июля 2021 года 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года 3,7%.

Также, по прогнозу министерства, вырастут тарифы грузовых железнодорожных перевозок и услуг в морских портах на 3,7% и 3,6% соответственно.

В прогнозе не учитывается сценарий второй волны коронавирусной инфекции. При этом пандемия остается «ключевым источник риска для параметров прогноза». Кроме того, в прогнозе высказана оптимистичная оценка спада ВВП. Если раньше ведомство прогнозировало 5% спад, то согласно новому прогнозу спад не превысит 3,9%.

Также в своем прогнозе Минэкономразвития снизил оценку экспорта российского газа в Китай по сравнению с 2019 годом на 18%.