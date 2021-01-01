СМИ узнали о госпитализации 300 человек в Индии из-за неизвестной болезни

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Один житель индийского города Элуру (штат Андхра-Прадеш) скончался от неизвестной болезни, еще 315 человек госпитализированы с симптомами того же заболевания. Об этом сообщает газета The Hindu.

По информации издания, у пациентов наблюдается головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. Результаты тестов на коронавирус у них оказались отрицательными.

В местных органах здравоохранения сообщили, что 170 заболевших уже выписаны из больницы. Сейчас ожидаются результаты анализов воды, продуктов питания и крови больных.

По данным The Times of India, заболевшие начали обращаться к медикам в субботу, 5 декабря. Тогда симптомы неизвестной болезни проявились у 45 человек, проживающих в разных районах Элуру.