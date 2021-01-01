СМИ назвали возможную причину массовой госпитализации в Индии

Пациенты в больнице города Элуру (Фото: AP)

Медицинские эксперты, которые изучают причины вспышки неизвестной болезни в Индии, в результате которой уже пострадали более 400 человек и один человек умер, может стать отравление хлорорганическими веществами. Об этом сообщают издания India Today и The News Minute.

По данным India Today, такую версию агентству PTI озвучили эксперты ведущих научных учреждений страны, которые взяли анализы у больных. Эксперты добавили, что им необходимо больше времени для изучения анализов крови всех групп пациентов.

The News Minute передает, что эту версию агентству подтвердил высокопоставленный чиновник Департамента медицины и здравоохранения страны. В издании также пояснили, что хлорорганические вещества в Индии применяют для борьбы с комарами и в сельском хозяйстве.

В начале декабря в индийском городе Элуру (штат Андхра-Прадеш) к медикам с симптомами неизвестной болезни обратились более 300 человек. Один местный житель умер, еще 315 человек были госпитализированы с головокружением, головной болью, тошнотой. По данным India Today, некоторые пациенты после приступов тошноты теряли сознание. Были также отмечены случаи приступа эпилепсии на 3–5 минут и кратковременной потери памяти.