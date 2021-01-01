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Технологии и медиа ,  
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Twitter назвал самый популярный пост года

Пользователи Twitter чаще всего в 2020 году пересылали последнее сообщение аккаунта американского актера Чедвика Боузмана с известием о его смерти. Об это говорится в блоге социальной сети.

Боузман, известный по роли Черной пантеры из серии фильмов вселенной Marvel, скончался в конце августа из-за рака толстой кишки. Ему было было 43 года. Твит, в котором сообщалось о его смерти, стал самым популярным в истории соцсети уже на следующий день, когда сообщение набрало более 5,7 млн лайков.

По состоянию на 9 декабря у этого поста 3,1 млн ретвитов и 7,5 млн лайков.

Аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдену в день инаугурации
Политика

Также Twitter составил список людей, которых чаще других обсуждали пользователи соцети в этом году. На первом месте находится президент США Дональд Трамп, на втором — кандидат в президента Соединенных Штатов Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем на выборах главы государства. На третьем месте оказался Джордж Флойд — афроамериканец, погибший в Миннеаполисе при задержании полицией.

Самым популярным хештегом 2020 года стал #COVID19, а второе место занял #BlackLivesMatter.

Движение Black Lives Matter обрело популярность после смерти Флойда. По США и другим странам прокатилась волна протестов и беспорядков, в ходе которых сносились памятники историческим личностям, связанным с рабством. Активисты движения также выступают против системного насилия и за сокращение финансирования правоохранительной системы.

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