Twitter назвал самый популярный пост года

Пользователи Twitter чаще всего в 2020 году пересылали последнее сообщение аккаунта американского актера Чедвика Боузмана с известием о его смерти. Об это говорится в блоге социальной сети.

Боузман, известный по роли Черной пантеры из серии фильмов вселенной Marvel, скончался в конце августа из-за рака толстой кишки. Ему было было 43 года. Твит, в котором сообщалось о его смерти, стал самым популярным в истории соцсети уже на следующий день, когда сообщение набрало более 5,7 млн лайков.

По состоянию на 9 декабря у этого поста 3,1 млн ретвитов и 7,5 млн лайков.

Также Twitter составил список людей, которых чаще других обсуждали пользователи соцети в этом году. На первом месте находится президент США Дональд Трамп, на втором — кандидат в президента Соединенных Штатов Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем на выборах главы государства. На третьем месте оказался Джордж Флойд — афроамериканец, погибший в Миннеаполисе при задержании полицией.