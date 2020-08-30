Твит о смерти актера из «Черной пантеры» стал самым популярным в истории

Чедвик Боузман (Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images)

Твит, в котором сообщалось о смерти американского актера Чедвика Боузмана, стал самым популярным в истории социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба соцсети. Рекорд был установлен, когда сообщение набрало более 5,7 млн лайков.

По данным на 30 августа, 19:15 мск, запись с черно-белой фотографией Боузмана и новостью о его смерти набрала уже 6,9 млн отметок «нравится».

Чедвик Боузман умер 29 августа в возрасте 43 лет. Последние четыре года актер боролся с раком толстой кишки. Наибольшую известность Боузман получил после роли Т’Чаллы (Черной Пантеры) в серии фильмов вселенной Marvel.

До сообщения с некрологом Боузмана самым популярным твитом была цитата южноафриканского политика Нельсона Манделы, которую опубликовал в 2017 году бывший президент США Барак Обама. По данным СNN, тогда сообщение получило более 4,3 млн лайков.