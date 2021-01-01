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Выборы президента США ,  
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Аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдену в день инаугурации

Администрация Twitter передаст официальный аккаунт президента США @POTUS демократу Джо Байдену, которому СМИ отдали победу на выборах, в день инаугурации, сообщил представитель социальной сети Ник Пасилио, пишет Politico.

Это произойдет, даже если нынешний глава государства Дональд Трамп, соперник Байдена на выборах, не признает своего поражения.

Следующему президенту также перейдут аккаунты @whitehouse, @FLOTUS и ряд других. Трамп преимущественно использует свой личный аккаунт в Twitter.

Трамп обвинил разработчиков вакцин в заговоре против него на выборах
Политика
Фото:Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков. Сам демократ также заявил о своей победе. В то же время Трамп отказался признать поражение и решил оспорить результаты подсчета голосов в суде.

Позже кандидат от Республиканской партии объявил себя победителем на выборах. Он заявлял, что на них них была нарушены Конституция. Байден же не исключил, что подаст на Трампа в суд в случае отказа передать власть.

14 декабря 538 выборщиков от штатов должны будут проголосовать за кандидата, одержавшего победу в их штате. Если Байден, как ожидается, будет признан победителем выборов, президентские полномочия Трампа истекут 20 января 2021 года.

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