Аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдену в день инаугурации

Администрация Twitter передаст официальный аккаунт президента США @POTUS демократу Джо Байдену, которому СМИ отдали победу на выборах, в день инаугурации, сообщил представитель социальной сети Ник Пасилио, пишет Politico.

Это произойдет, даже если нынешний глава государства Дональд Трамп, соперник Байдена на выборах, не признает своего поражения.

Следующему президенту также перейдут аккаунты @whitehouse, @FLOTUS и ряд других. Трамп преимущественно использует свой личный аккаунт в Twitter.

Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков. Сам демократ также заявил о своей победе. В то же время Трамп отказался признать поражение и решил оспорить результаты подсчета голосов в суде.