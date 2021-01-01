В Иркутской области произошел пожар в спортзале школы

В деревне Онгой в Иркутской области произошел пожар в школьном спортивном зале, открытое горение удалось ликвидировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Как сообщили в МЧС, горело отдельно стоящее здание спортзала, огонь охватил площадь 300 кв. метров. Из-за пожара обрушилась кровля. При этом угрозы для для здания самой школы не было. В результате происшествия никто не пострадал.

«РИА Новости» со ссылкой на МЧС России сообщает, что в тушении огня было задействовано 16 человек и пять единиц техники.

Ранее почти 700 человек эвакуировали из школы в городе Копейске Челябинской области из-за возгорания в учебном заведении. Как позже выяснилось, причиной задымления стало загоревшееся масло на плите в столовой. Сотрудники школы самостоятельно потушили возгорание при помощи огнетушителя до прибытия пожарных.