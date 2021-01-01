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В Копейске из-за возгорания в школе эвакуировали почти 700 человек

Фото:ГУ МЧС по Челябинской области
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Учеников и сотрудников школы № 6 в городе Копейске Челябинской области эвакуировали из-за возгорания в учебном заведении. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

По информации ведомства, сообщение о задымлении в школе на улице Ленина поступило в 9:16 по местному времени (7:16 мск). Как позже выяснилось, причиной задымления стало загоревшееся масло на плите в столовой.

Сотрудники школы самостоятельно потушили возгорание при помощи огнетушителя до прибытия пожарных. Из школы эвакуировали 646 учеников и 37 человек из числа персонала.

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Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

Позже помещения проветрили и школа возобновила работу в штатном режиме.

По данным регионального главка МЧС, это уже четвертый подобный случай в учебных учреждениях области. В частности, ранее в детском саду Копейска задымился электрощиток, а в Челябинском юридическом колледже, по предварительным данным, начал тлеть утеплитель в подвале. В обоих случаях никто не пострадал.

В начале декабря в МЧС сообщили об эвакуации Московского педагогического государственного университета (МПГУ) из-за срабатывания системы пожаротушения на цокольном этаже здания. При этом возгорание так и не удалось обнаружить.

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