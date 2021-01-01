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Познер назвал причину отрицательного отношения россиян к демократии

Отрицательное отношение многих россиян к демократии объясняется неграмотностью граждан и комплексом неполноценности, заявил телеведущий Владимир Познер. Его слова приводятся на сайте «Познер Online».

«Неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии», — сказал Познер.

По его словам, многие граждане не смогут объяснить, что такое либерализм и демократия. В то же время они скажут, что у всех людей должны быть равные права, школьное образование и здравоохранение должны быть доступны для всех, а выборы — прозрачны.

«Но это и есть демократия!», — добавил телеведущий.

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Он также отметил, что в России никогда не было демократии: ни ни в царский период, ни в советский. Поэтому люди «рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете».

В октябре президент Владимир Путин заявил, что в Россию нельзя импортировать из-за рубежа модели демократического устройства общества. По его словам, только сами россияне вправе определять, в чем заключается их общественный интерес. «Завозные модели демократии» глава государства назвал фикцией, лишенной внутреннего наполнения.

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