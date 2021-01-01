Познер назвал причину отрицательного отношения россиян к демократии

Отрицательное отношение многих россиян к демократии объясняется неграмотностью граждан и комплексом неполноценности, заявил телеведущий Владимир Познер. Его слова приводятся на сайте «Познер Online».

«Неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии», — сказал Познер.

По его словам, многие граждане не смогут объяснить, что такое либерализм и демократия. В то же время они скажут, что у всех людей должны быть равные права, школьное образование и здравоохранение должны быть доступны для всех, а выборы — прозрачны.

«Но это и есть демократия!», — добавил телеведущий.