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Патриарх Кирилл счел либерализм «греховной идеей»

Патриарх Кирилл на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова) выступил с речью, в которой заявил о своем осуждении либеральных идей. Он объяснил, что либерализм ставит в центр жизни человека, а не бога, передает «РИА Новости».

«Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если я в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — сказал патриарх.

Он напомнил, что в начале XX века люди были «очарованы» идеей либерализма, однако после событий 90-х годов в России «значительная часть нашего образованного общества стала понимать, что такое либерализм». В понимании патриарха, идеи либерализма предполагают отказ от власти и авторитетов. «Хотя какая-то власть должна быть — без полицейских на улице не обойтись — но каждый человек обладает таким достоинством и такими правами, что он и есть сам для себя власть», — объяснил он свое представление о либеральных идеях.

Ранее с критикой идей либерализма выступал президент Владимир Путин. На прошлой неделе, 11 октября он заявил, что его «пытаются пощипывать» вопросами о его словах о либеральных идеях. «Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции... И почему мы не должны этим дорожить?» — объяснил глава государства свою позицию.

Политика
Путин заявил о «пощипываниях» из-за его слов о либерализме

В конце июня критика либеральных идей со стороны Путина привела к заочному спору с ним некоторых зарубежных политиков. В конце июня президент России в интервью британской Financial Times заявил, что либеральная идея «изжила себя окончательно».

Теги: либерализм, Патриарх Кирилл, Православие
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