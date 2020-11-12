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СМИ сообщили о крушении вертолета миротворцев в Египте

Фото:Xinhua / Global Look Press
Фото: Xinhua / Global Look Press

На Синайском полуострове в Египте упал вертолет с миротворцами, пострадали семь человек из разных стран. Об аварии сообщают источники телеканала Sky News Arabia и Agence France-Presse.

По данным AFP, погибли восемь военнослужащих. Среди них пятеро американцев, француз и чех. Sky News Arabia уточняет, что вертолет разбился на юге полуострова.

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Фото:Darko Bandic / AP

Как передает Arab News со ссылкой на AFP, крушение потерпел UH-60 Black Hawk, он выполнял разведывательный полет и упал возле острова Тиран. В качестве предварительной причиной названа техническая неисправность.

Вертолет относился к международной миротворческой миссии MFO. Она следит за выполнением мирного соглашения между Египтом и Израилем. В MFO подтвердили аварию с одним из их вертолетов, однако не предоставили подробностей.

Египет Синайский полуостров вертолет миротворцы пострадавшие
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