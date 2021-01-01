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СМИ узнали о смерти сообщившей о победе в 1945 году телеграфистки

Ветеран Великой Отечественной войны телеграфистка Любовь Нетупская, которая в 1945 году объявила о Победе, скончалась в Белоруссии на 101-м году жизни. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на ее дочь Ларису Зуникову.

«Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше, на родине моего мужа», — сказала Зуникова.

По информации Sputnik Беларусь, Нетупская скончалась в Гомеле 6 декабря.

Как передает издание, Нетупская родилась в Ступинском районе Московской области. На момент начала войны ей было 20 лет. В 1942 году ее приняли в отдельный запасной телеграфный батальон, позже отправили в действующую армию.

В Туле умер оставивший на Рейхстаге надпись ветеран войны
Общество

В составе штаба 1-го Белорусского фронта Нетупская участвовала в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. В ночь с 8 на 9 мая она передала в Москву из Берлина сведения о подписании Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Ветеран награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны, а также различными медалями, в том числе «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».

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На прошлой неделе в Санкт-Петербурге на 109-м году жизни скончалась одна из старейших жительниц города Клавдия Селюженок. Как сообщал ТАСС, Селюженок — ветеран Великой Отечественной войны, награждена медалью «За оборону Ленинграда». Она много лет работала на заводе «Арсенал».

Великая Отечественная война смерть Белоруссия
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