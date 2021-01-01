СМИ узнали о смерти сообщившей о победе в 1945 году телеграфистки

Ветеран Великой Отечественной войны телеграфистка Любовь Нетупская, которая в 1945 году объявила о Победе, скончалась в Белоруссии на 101-м году жизни. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на ее дочь Ларису Зуникову.

«Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше, на родине моего мужа», — сказала Зуникова.

По информации Sputnik Беларусь, Нетупская скончалась в Гомеле 6 декабря.

Как передает издание, Нетупская родилась в Ступинском районе Московской области. На момент начала войны ей было 20 лет. В 1942 году ее приняли в отдельный запасной телеграфный батальон, позже отправили в действующую армию.