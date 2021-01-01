Одна из старейших жительниц Петербурга умерла в возрасте 108 лет

Клавдия Селюженок (Фото: Санкт-Петербург Live / VK)

Одна из старейших жительниц Санкт-Петербурга Клавдия Селюженок умерла на 109-м году жизни, сообщили РБК в пресс-службе Невского района города.

«Клавдия Павловна действительно жила в Невском районе, в ноябре ей исполнилось 108 лет. Она умерла 2 декабря дома. Информации о причине смерти пока что нет», — сказал представитель администрации.

Как сообщает ТАСС, Клавдия Селюженок — ветеран Великой Отечественной войны, награждена медалью «За оборону Ленинграда». Она много лет работала на заводе «Арсенал».

Telegram-канал «Mash на Мойке» отмечает, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция. «Фонтанка» пишет, что скончавшуюся посмертно проверили на COVID-19, но результаты проверки не раскрыли.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Санкт-Петербург входит в число регионов с наибольшей загрузкой коечного фонда — на 90%. Также в список вошли Смоленская, Орловская области и город Севастополь.