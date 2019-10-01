В Туле умер оставивший на Рейхстаге надпись ветеран войны

Участник Великой Отечественной войны, штурмовавший Рейхстаг, Евгений Шалашников скончался в Туле, следует из сообщения управления МВД по региону.

«1 октября 2019 года на 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Евгений Тимофеевич Шалашников», — говорится в сообщении.

Шалашникова призвали в Красную армию зимой 1942 года. На протяжении войны он участвовал в Орловско-Курской операции, освобождении Прибалтики, Белоруссии, Польши и штурме Берлина. В 2015 году в интервью телеканалу «Звезда» Шалашников поделился воспоминаниями об окончании войны и рассказал, что оставил надпись на стенах Рейхстага. По словам ветерана, в Рейхстаге он «нацарапал» всего два слова: «Туляк Шалашников».

Ветеран получил многочисленные награды, в том числе «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». В 2016 году он стал почетным гражданином Тулы.