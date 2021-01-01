Путин подписал закон о реформе системы ОМС

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Президент России Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) переходят некоторые полномочия страховых компаний, речь идет об организации оказания и оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в федеральных медицинских организациях.

В частности, ФОМС будет производить расчеты за медицинскую помощь, контроль объемов, сроков, качества и условий ее оказания в федеральных учреждениях, а также займется предъявлением претензий или исков в случае причинения вреда здоровью пациента.

Медицинская помощь, предлагаемая федеральными высокотехнологичными медицинскими центрами, будет оплачиваться за счет ФОМС, без участия страховщиков.