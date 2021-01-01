Путин подписал закон о реформе системы ОМС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 73,66 (-0,59) Инвестиции, 12:54
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,2 (-0,77) Инвестиции, 12:54
В Москве за сутки умерли 75 человек с коронавирусом Общество, 23:08 Мадуро сообщил о подготовке покушения на него в день выборов Политика, 23:06 Где мой грузовик: как управлять парком грузовых автомобилей РБК и Scania, 23:05 В «Спартаке» объяснили причину удаления твита с анонсом ухода Газизова Спорт, 23:00 «Зенит» завершил сезон в Лиге чемпионов без одержанных побед Спорт, 22:56 Почему люди хотят получать услуги, не общаясь с другими людьми РБК и Intel NUC, 22:35 Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы Общество, 22:33 УЕФА вынес предупреждение РФС из-за поведения игроков сборной России Спорт, 22:27 В Петербурге проверят отказавшиеся соблюдать ограничения заведения Общество, 22:10 Опубликовано расписание матчей сборной России в квалификации к ЧМ-2022 Спорт, 22:09 В «Уфе» будут рады возращению уволенного из «Спартака» Газизова Спорт, 22:04 Власти США сообщили о смерти шести участников испытания вакцины Pfizer Общество, 21:58 «Бесшовная» удаленка на природе: место, где хочется жить и работать РБК и Сколково Парк, 21:58 Россия запретила импорт азербайджанских томатов и яблок Общество, 21:45
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,54 -0,13% EUR/RUB ₽89,01 -0,2% EUR/USD $1,21 -0,07%
Политика ,  
0 

Путин подписал закон о реформе системы ОМС

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) переходят некоторые полномочия страховых компаний, речь идет об организации оказания и оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в федеральных медицинских организациях.

В частности, ФОМС будет производить расчеты за медицинскую помощь, контроль объемов, сроков, качества и условий ее оказания в федеральных учреждениях, а также займется предъявлением претензий или исков в случае причинения вреда здоровью пациента.

Мурашко сообщил об увеличении тарифов на лечение пациентов с пневмонией
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Медицинская помощь, предлагаемая федеральными высокотехнологичными медицинскими центрами, будет оплачиваться за счет ФОМС, без участия страховщиков.

В конце ноября Госдума приняла законопроект о реформе системы ОМС в третьем чтении. Поправки к закону об ОМС внес Минздрав. Документ направлен на повышение доступности медицинской помощи. В начале декабря его одобрил Совет Федерации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что качество оказания медицинской помощи «должно вырасти, потому что объемы финансирования будут выше и меньше будет проволочек».

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу

Всероссийский союз страховщиков в октябре обратился к президенту в связи с реформой системы ОМС. В письме на имя главы государства, в частности, указывалось, что передача контроля и финансирования федеральных медицинских учреждений, которые оказывают высокотехнологичную помощь, федеральному фонду ОМС лишит страховщиков возможности проводить экспертизу услуг этих центров. Страховщики выразили опасения, что после принятия поправок медицинская помощь станет менее качественной и доступной, а коррупционная и бюрократическая составляющая усилится.

Владимир Путин ОМС реформа
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,54 -0,13% EUR/RUB ₽89,01 -0,2% EUR/USD $1,21 -0,07%
Материалы по теме
Голикова поручила Минздраву и ФОМС дать предложения о качестве медпомощи
Общество
В правительстве отвергли идею возврата к советской модели медицины
Экономика
Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter