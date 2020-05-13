Полиции разрешат вскрывать автомобили, оцеплять здания и входить в жилье

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Правительственный законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции внесен в Госдуму, информация о нем опубликована в базе данных парламента.

Авторы предложили дополнить закон «О полиции» рядом положений. В частности, закон «предлагается дополнить нормой, предусматривающей возможность проникновения сотрудников полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории» для задержания лиц, скрывающихся с места преступления. «Кроме того, полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, <...> наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее преступление», — говорится в пояснительной записке к документу.

Проект закона предлагает также наделить полицейских правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД. В границах оцепления полиции предлагается разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей и находящихся в них грузов. Если человек откажется от осмотра, полиция может не пустить его на территорию или же не выпускать за периметр оцепления.

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