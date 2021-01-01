Глава ВС России предложил проводить дознания по делам о побоях и клевете

Вячеслав Лебедев (Фото: supcourt.ru)

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил причислять побои, умышленное причинение легкого вреда здоровью и клевету к уголовным делам частно-публичного обвинения и проводить по ним дознания. Такое предложение он высказал на пленарном заседании Совета судей, сообщается на сайте высшего судебного органа.

«В настоящее время Верховный суд работает над проектом федерального закона о совершенствовании уголовного судопроизводства по делам о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете, являющимися делами частного обвинения», — пояснил Лебедев.

По таким делами сами потерпевшие вынуждены собирать доказательства, так как дознание по ним не производится. Часто жертвам преступления приходится проживать вместе с обидчиком и нередко они не имеют нужных юридических знаний. В конечном итоге уголовные дела прекращаются в 56% таких случаев, а в 8% выносят оправдательный приговор.

Адвокат Валентина Фролова в разговоре с РБК отметила, что публичность в делах о домашнем насилии позволит освободить потерпевших от «тяжелого бремени сбора доказательств, представления обвинения в собственном процессе и так далее». Сейчас жертвы насилия в семье не могут правильно себя защитить.