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Глава ВС России предложил проводить дознания по делам о побоях и клевете

Вячеслав Лебедев
Вячеслав Лебедев (Фото: supcourt.ru)

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил причислять побои, умышленное причинение легкого вреда здоровью и клевету к уголовным делам частно-публичного обвинения и проводить по ним дознания. Такое предложение он высказал на пленарном заседании Совета судей, сообщается на сайте высшего судебного органа.

«В настоящее время Верховный суд работает над проектом федерального закона о совершенствовании уголовного судопроизводства по делам о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете, являющимися делами частного обвинения», — пояснил Лебедев.

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Фото:Sina Schuldt / dpa / ТАСС

По таким делами сами потерпевшие вынуждены собирать доказательства, так как дознание по ним не производится. Часто жертвам преступления приходится проживать вместе с обидчиком и нередко они не имеют нужных юридических знаний. В конечном итоге уголовные дела прекращаются в 56% таких случаев, а в 8% выносят оправдательный приговор.

Адвокат Валентина Фролова в разговоре с РБК отметила, что публичность в делах о домашнем насилии позволит освободить потерпевших от «тяжелого бремени сбора доказательств, представления обвинения в собственном процессе и так далее». Сейчас жертвы насилия в семье не могут правильно себя защитить.

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«Это разумная инициатива, потому что все дела, которые так или иначе относятся к случаям насилия в семье, не должны быть делами частного обвинения в принципе», — считает она.

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В случае частно-публичного обвинения достаточно будет одного заявления, дознанием будет заниматься полиция, пояснила Фролова.

«Международные органы по защите прав человека неоднократно критиковали Россию именно за частный элемент уголовного преследования по делам о насилии в семье», — резюмировала адвокат.

В мае МВД отказалось ужесточать административное наказание за побои. К ст. 6.1.1 КоАП относится в том числе домашнее насилие.

Верховный суд побои
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