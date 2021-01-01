СК объяснил отравление хлором детей в Астрахани ошибкой нового работника

Фото: Следственный комитет РФ

Причиной массового отравления хлором в бассейне Астрахани стала ошибка сотрудника, перепутавшего баки с двумя разными жидкостями, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) по региону. Указанный сотрудник в тот день вышел на работу в первый раз.

По данным СК, «в результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор». Летучая газообразная смесь распространилась по всему зданию, вызвав химические ожоги и отеки слизистых глаз и органов дыхания у людей.

По делу об отравлении людей предъявлено обвинение исполняющей обязанности директора всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Ее обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК).

Женщина должна была провести инструктаж для нового сотрудника, однако он был допущен к работе без этого, пояснили следователи.