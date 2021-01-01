В МЧС назвали причину отравления людей в бассейне в Астрахани

Фото: astrobl.ru

Причиной отравления детей и взрослых в бассейне в Астрахани стало нарушение работы с химикатами. Об этом сообщил руководитель в регионального главка МЧС Алексей Мурзин, передает «РИА Новости».

«Ориентировочная причина — нарушение технологического процесса, связанного с обеззараживанием бассейна», — сказал Мурзин.

По предварительным данным, в бассейне нарушили последовательность работы с химикатами, «сначала добавили одно вещество, а должны были добавить другое», добавил он.

Мурзин также сообщил, что в бассейне была серьезна превышена концентрация хлора. «Максимальное превышение было зафиксировано 24,9 при допустимой концентрации 0,1 (миллиграмм на литр — РБК.)», — сказал он.

Ранее посетители бассейна в спортивном комплексе «Динамо» почувствовали себя плохо. Врачи госпитализировали порядка 30 человек.