Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 74,25 (0) Инвестиции, 13:35
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 89,97 (-0,29) Инвестиции, 13:35
Что приготовил японский премиум-бренд косметики к Новому году РБК и Cle de Peau Beaute, 14:59 YouTube назвал самые популярные видео 2020 года Стиль, 14:53 Белгородские ученые попали в число победителей конкурса Минобрнауки Пресс-релиз, 14:51 В МЧС назвали причину отравления людей в бассейне в Астрахани Общество, 14:43 В ФНЛ подтвердили отставку президента лиги Спорт, 14:36 100 профессий будущего Экономика образования, 14:36  Toyota анонсировала новый кроссовер для Европы Авто, 14:31 Как цифровые двойники защищают энергосети от аварий и лишних затрат РБК и «Сименс», 14:30 Песков отреагировал на сообщения о похоронах убийцы учителя Пати в Чечне Общество, 14:30 Азмун назвал «недонастрой» причиной неудач «Зенита» в Лиге чемпионов Спорт, 14:28 Левередж. Что это и почему позволяет зарабатывать на криптовалюте больше Крипто, 14:28 Собянин озвучил первые результаты вакцинации от коронавируса Общество, 14:26 СМИ узнали о подозрении задержанных в Турции журналистов НТВ в шпионаже Политика, 14:24 СМИ узнали о многотысячных тратах Марадоны на поддержку родных и знакомых Спорт, 14:19
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,28 +0,31% EUR/RUB ₽89,95 +0,16% EUR/USD $1,21 -0,09%
Общество ,  
0 

В МЧС назвали причину отравления людей в бассейне в Астрахани

Фото:astrobl.ru
Фото: astrobl.ru

Причиной отравления детей и взрослых в бассейне в Астрахани стало нарушение работы с химикатами. Об этом сообщил руководитель в регионального главка МЧС Алексей Мурзин, передает «РИА Новости».

«Ориентировочная причина — нарушение технологического процесса, связанного с обеззараживанием бассейна», — сказал Мурзин.

По предварительным данным, в бассейне нарушили последовательность работы с химикатами, «сначала добавили одно вещество, а должны были добавить другое», добавил он.

Мурзин также сообщил, что в бассейне была серьезна превышена концентрация хлора. «Максимальное превышение было зафиксировано 24,9 при допустимой концентрации 0,1 (миллиграмм на литр — РБК.)», — сказал он.

Ранее посетители бассейна в спортивном комплексе «Динамо» почувствовали себя плохо. Врачи госпитализировали порядка 30 человек.

Материал дополняется

ГУ МЧС Астрахань бассейн
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,28 +0,31% EUR/RUB ₽89,95 +0,16% EUR/USD $1,21 -0,09%
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter