В Бурятии задержали замглавы правительства республики
В Бурятии задержали заместителя председателя правительства региона по экономическому развитию Алексея Мишенина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
«Обыски проводит ФСБ. А.С.Мишенин задержан», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе правительства, претензии правоохранительных органов, по предварительной версии, связаны с деятельностью Новосибирского авиаремонтного завода.
В пресс-службе СУ Следственного комитета по Бурятии РБК заявили, что ведомство не имеет отношения к задержанию чиновника. РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ.