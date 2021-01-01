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В Бурятии задержали замглавы правительства республики

Алексей Мишенин
Алексей Мишенин (Фото: egov-buryatia.ru)

В Бурятии задержали заместителя председателя правительства региона по экономическому развитию Алексея Мишенина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

«Обыски проводит ФСБ. А.С.Мишенин задержан», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе правительства, претензии правоохранительных органов, по предварительной версии, связаны с деятельностью Новосибирского авиаремонтного завода.

В пресс-службе СУ Следственного комитета по Бурятии РБК заявили, что ведомство не имеет отношения к задержанию чиновника. РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ.

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Предприятие Новосибирский авиаремонтный завод занимается обслуживанием и ремонтом вертолетов, выпускаемых под маркой «Ми». Завод принадлежит холдингу «Вертолеты России», который входит в госкорпорацию «Ростех». РБК направил запрос в «Ростех».

Мишенин родился в 1979 году. Окончил Новосибирский государственный технический университет. На Новосибирском авиаремонтном заводе он работал восемь лет, начав с должности инженера. В 2011 году Мишенин стал генеральным директором предприятия.

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С ноября 2015 года по декабрь 2018 года занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии. Зампредом правительства региона по экономическому развитию стал в прошлом году.

В феврале в Карелии задержали по подозрению в получении взятки министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кидайлова. По версии следствия, министр вступил в сговор с замдиректора по строительству аэропорта Петрозаводск. Они получили от коммерческой организации взятку на сумму не менее 800 тыс. руб.

Бурятия задержание ФСБ новости
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