В Бурятии задержали замглавы правительства республики

Предприятие Новосибирский авиаремонтный завод занимается обслуживанием и ремонтом вертолетов, выпускаемых под маркой «Ми». Завод принадлежит холдингу «Вертолеты России», который входит в госкорпорацию «Ростех». РБК направил запрос в «Ростех».

Мишенин родился в 1979 году. Окончил Новосибирский государственный технический университет. На Новосибирском авиаремонтном заводе он работал восемь лет, начав с должности инженера. В 2011 году Мишенин стал генеральным директором предприятия.

С ноября 2015 года по декабрь 2018 года занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии. Зампредом правительства региона по экономическому развитию стал в прошлом году.

В феврале в Карелии задержали по подозрению в получении взятки министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кидайлова. По версии следствия, министр вступил в сговор с замдиректора по строительству аэропорта Петрозаводск. Они получили от коммерческой организации взятку на сумму не менее 800 тыс. руб.