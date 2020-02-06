Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 12:31
«Зенит» забил четыре гола в матче с призером чемпионата Грузии Спорт, 21:18 Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса Бизнес, 21:13 В США заявили о неспособности властей Сирии «прожить и недели» без России Политика, 21:12 В Москве задержали врачей по подозрению в незаконной продаже онколекарств Общество, 21:05 СМИ узнали о продлении контракта капитана «Локомотива» Спорт, 20:54 Александр Емельяненко описал жизнь фразой «выпил, подрался, в тюрьму» Спорт, 20:52 Пелоси объяснила молитвы за Трампа его сходом с конституционного пути Политика, 20:45 Британия решила снять с России отдельные торговые санкции Политика, 20:35 В Карелии задержали министра транспорта по делу о взятке Общество, 20:24 СМИ узнали о переговорах «Краснодара» по трансферу футболиста «Бордо» Спорт, 19:59 Удачный старт: 10 лучших акций января Quote, 19:47 ФАС откажется от части своих полномочий по контролю рекламы Технологии и медиа, 19:47 Путин освободил от должностей четырех генералов Политика, 19:45 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:28
Общество ,  
0 

В Карелии задержали министра транспорта по делу о взятке

Алексей Кайдалов (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

В Карелии задержали министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, а также заместителя директора по строительству аэропорта «Петрозаводск» по уголовному делу о получении взятки, сообщает следственное управление СК по региону.

Следствие не назвало имена задержанных. Однако как следует из данных официального интернет-портала Карелии, пост министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики занимает Алексей Кайдалов. Источники ТАСС и «РИА Новости» подтвердили, что Кайдалова задержали по подозрению во взятке.

Следствие полагает, что замдиректора аэропорта, действуя по предварительному сговору с министром, в период с ноября 2019 по февраль 2020 года получили от коммерческой организации взятку на сумму не менее 800 тыс. руб. Эти средства им дали за содействие в заключении договора подряда на работы по строительству на территории аэропорта, а также беспрепятственную приемку и оплату работ.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, заявление которого публикует официальный сайт республики, приказ об увольнении Кайдалова будет подписан уже сегодня. Парфенчиков назвал произошедшее «настоящим ЧП, которое отразится на репутации республики».

Алексей Кайдалов был назначен министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии в 2018 году. Ранее он занимал должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа.

Теги: Карелия, взятка, Следственный комитет
Материалы по теме
Путин уволил арестованного по обвинению в получении взятки генерала
Общество
Против замглавы Ступино завели уголовное дело о взятке в 10 млн руб.
Общество
В Москве за взятку задержали следователя по особо важным делам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter