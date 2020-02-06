В Карелии задержали министра транспорта по делу о взятке

Алексей Кайдалов (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

В Карелии задержали министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, а также заместителя директора по строительству аэропорта «Петрозаводск» по уголовному делу о получении взятки, сообщает следственное управление СК по региону.

Следствие не назвало имена задержанных. Однако как следует из данных официального интернет-портала Карелии, пост министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики занимает Алексей Кайдалов. Источники ТАСС и «РИА Новости» подтвердили, что Кайдалова задержали по подозрению во взятке.

Следствие полагает, что замдиректора аэропорта, действуя по предварительному сговору с министром, в период с ноября 2019 по февраль 2020 года получили от коммерческой организации взятку на сумму не менее 800 тыс. руб. Эти средства им дали за содействие в заключении договора подряда на работы по строительству на территории аэропорта, а также беспрепятственную приемку и оплату работ.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, заявление которого публикует официальный сайт республики, приказ об увольнении Кайдалова будет подписан уже сегодня. Парфенчиков назвал произошедшее «настоящим ЧП, которое отразится на репутации республики».

Алексей Кайдалов был назначен министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии в 2018 году. Ранее он занимал должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа.