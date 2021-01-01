В Совфеде ответили на слова шведского бизнесмена о принадлежности Крыма

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Крым никогда по-настоящему не принадлежал Украине, и чем больше людей за рубежом это поймут, тем лучше будет для мирового сообщества. Об этом заявили опрошенные РБК члены Совета Федерации России, комментируя высказывание главы шведской компании Stena Дана Стена Ульссона о том, что полуостров «всегда принадлежал» России.

«Крым по справедливости находится в составе России. Попал он (Ульссон — РБК.) в самую точку. <...> Если бы в Европе, США появлялось все больше здравомыслящих людей, то, конечно, это было бы не только хорошо для нас, но и для всего мирового сообщества», — отметил в разговоре с РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Как пояснил Цеков, Киев никогда не считал Крым своей территорией, что доказывает отношение украинских властей к региону на протяжении всех лет независимости Украины.

С Цековым согласен и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Приятно слышать разумные мысли наших зарубежных партнеров», — сказал он РБК. «Даже те, кто кричат, что Крым украинский, что Россия его аннексировала, они понимают, что это вранье, они подыгрывают Украине, русофобской политике», — считает сенатор.