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В Совфеде ответили на слова шведского бизнесмена о принадлежности Крыма

Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крым никогда по-настоящему не принадлежал Украине, и чем больше людей за рубежом это поймут, тем лучше будет для мирового сообщества. Об этом заявили опрошенные РБК члены Совета Федерации России, комментируя высказывание главы шведской компании Stena Дана Стена Ульссона о том, что полуостров «всегда принадлежал» России.

«Крым по справедливости находится в составе России. Попал он (Ульссон — РБК.) в самую точку. <...> Если бы в Европе, США появлялось все больше здравомыслящих людей, то, конечно, это было бы не только хорошо для нас, но и для всего мирового сообщества», — отметил в разговоре с РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

Как пояснил Цеков, Киев никогда не считал Крым своей территорией, что доказывает отношение украинских властей к региону на протяжении всех лет независимости Украины.

С Цековым согласен и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Приятно слышать разумные мысли наших зарубежных партнеров», — сказал он РБК. «Даже те, кто кричат, что Крым украинский, что Россия его аннексировала, они понимают, что это вранье, они подыгрывают Украине, русофобской политике», — считает сенатор.

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По мнению Джабарова, административная передача Крымской области из российской части Советского Союза (РСФСР) под управление украинской (УССР) в 1954 году была «абсолютно бездумной реформой», не имевшей этнических или исторических оснований.

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О том, что передача Крыма после распада СССР Украине было «чертовски плохой» идеей, глава компании Stena Дан Стен Ульссон сказал в интервью газете Dagens Nyheter.

Крым стал российским в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого 95% голосовавших высказались за присоединение республики к России. Украина, США и страны Евросоюза не признают результаты референдума. Кремль считает вопрос о принадлежности полуострова закрытым.

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