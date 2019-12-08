Бастрыкин назвал взысканную с коррупционеров сумму в 2019 году

Бастрыкин назвал взысканную с коррупционеров сумму в 2019 году

Более 2 млрд руб. взыскали с коррупционеров в 2019 году. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В текущем году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 млрд 47 млн руб.», — заявил он.

По словам Бастрыкина, для взыскания ущерба на имущество коррупционеров на общую сумму 12,9 млрд руб. наложен арест.

Глава СК отметил, что статистика преступлений коррупционной направленности практически не изменилась с прошлого года: около 30% среди них занимают взятки. Затем идет мошенничество, присвоение и растрата.

По данным Бастрыкина, всего за первые девять месяцев 2019 года СК направил в суды почти 6,5 тыс. уголовных дел по 11,6 тыс. коррупционных преступлений. Перед судом предстали 6902 обвиняемых. Более половины из них — 3952 — должностные лица. 752 человека — сотрудники органов внутренних дел, а 476 — представители местной власти.