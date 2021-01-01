На Лыткаринском шоссе в Подмосковье столкнулись 13 автомобилей

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На юго-востоке Московской области столкнулись 13 автомобилей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

«В 7:20 на Лыткаринском шоссе при съезде на Новорязанское столкнулись 13 автомобилей, пострадавших нет. Причины выясняются, движение затруднено», — сообщили в ведомстве.

На видеозаписи с места прошествия видно, что участниками ДТП в основном стали легковые автомобили, также в аварии пострадали микроавтобус и фургоны.