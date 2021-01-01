Глава Камчатского края объявил 31 декабря выходным днем

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 31 декабря нерабочим днем. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в Facebook.

Вместо этого, по решению властей, рабочим днем станет суббота, 26 декабря, пояснили в правительстве.

По мнению главы региона, перенос выходных позволит жителям края «спокойно сосредоточиться на подготовке к празднику, завершить все необходимые организационные вопросы, купить продукты и все, что нужно для праздника и создания праздничной атмосферы», передает слова Солодова местное издание «Кам24». Губернатор также добавил, что соответствующие рекомендации будут направлены в адрес муниципальных образований.

Ранее главы некоторых других регионов уже пошли на аналогичные меры. Так, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил 31 декабря выходным днем. Аналогичные решения приняли власти в Белгородской, Курской, Мурманской областях, Республике Крым, Чувашии, Ставропольском крае и Татарстане.