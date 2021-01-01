В Вологодской области решили сделать 31 декабря выходным днем
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
«Хочу вам напомнить, что в прошлом году на прямую линию губернатора обратилась вологжанка с инициативой сделать 31 декабря выходным днем. И я тогда горячо эту инициативу поддержал», — сказал Кувшинников.
Власти решили перенести в этом году рабочий день в четверг, 31 декабря, на субботу, 26 декабря. Таким образом, жители получат возможность в последний день года подготовиться ко встрече Нового года, отметил глава региона.
Кувшинников попросил руководителей промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, органов местного самоуправления поддержать признание 31 декабря выходным.