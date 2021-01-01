В Вологодской области решили сделать 31 декабря выходным днем

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Хочу вам напомнить, что в прошлом году на прямую линию губернатора обратилась вологжанка с инициативой сделать 31 декабря выходным днем. И я тогда горячо эту инициативу поддержал», — сказал Кувшинников.

Власти решили перенести в этом году рабочий день в четверг, 31 декабря, на субботу, 26 декабря. Таким образом, жители получат возможность в последний день года подготовиться ко встрече Нового года, отметил глава региона.

Кувшинников попросил руководителей промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, органов местного самоуправления поддержать признание 31 декабря выходным.