Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 74,25 (0) Инвестиции, 13:35
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 89,97 (-0,29) Инвестиции, 13:35
В Раде предложили продлить действие особого статуса Донбасса Политика, 22:32 СК второй раз отказался возбудить дело о доведении Славиной до суицида Общество, 22:24 Шесть способов экологичной работы в офисе и на удаленке РБК и ДПиООС, 22:23 Космический грузовик SpaceX пристыковался к МКС Общество, 22:21 В Вологодской области решили сделать 31 декабря выходным днем Общество, 22:17 Путин изменил список химикатов для создания химоружия Общество, 22:08 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 21:52 Черчесов отреагировал на результаты жеребьевки отбора к чемпионату мира Спорт, 21:25 Pro личное пространство: как выстраивать границы РБК Стиль и HUAWEI, 21:21 Определились группы отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре Спорт, 21:15 Роспотребнадзор продлил меры из-за COVID в школах и детсадах до 2022 года Общество, 20:57 Грозит ли горнолыжным курортам России новогодний локдаун. Что важно знать Общество, 20:53 Рената Литвинова заразилась коронавирусом Общество, 20:49 Суд арестовал политолога Соловья на 10 суток за акцию в Петербурге Общество, 20:46
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,66 -0,53% EUR/RUB ₽89,3 -0,55% EUR/USD $1,21 +0,03%
Общество ,  
0 

В Вологодской области решили сделать 31 декабря выходным днем

Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Хочу вам напомнить, что в прошлом году на прямую линию губернатора обратилась вологжанка с инициативой сделать 31 декабря выходным днем. И я тогда горячо эту инициативу поддержал», — сказал Кувшинников.

В каких регионах 31 декабря будет выходным днем. Карта
Общество

Власти решили перенести в этом году рабочий день в четверг, 31 декабря, на субботу, 26 декабря. Таким образом, жители получат возможность в последний день года подготовиться ко встрече Нового года, отметил глава региона.

Кувшинников попросил руководителей промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, органов местного самоуправления поддержать признание 31 декабря выходным.

В конце ноября Госдума отказалась признавать 31 декабря выходным днем на федеральном уровне. Официально предпраздничный день будет рабочим, однако регионы могут самостоятельно объявлять его выходным, пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так, выходным 31 декабря объявлено в Белгородской, Курской, Мурманской областях, Республике Крым, Ставропольском крае, Татарстане.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу
Вологодская область 31 декабря выходной день
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,66 -0,53% EUR/RUB ₽89,3 -0,55% EUR/USD $1,21 +0,03%
Материалы по теме
Глава Архангельской области запустил опрос о выходном дне 31 декабря
Общество
Еще два региона объявили 31 декабря выходным днем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter