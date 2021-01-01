Онищенко предложил отказаться от длинных выходных на новогодние праздники

Традиционные длинные выходные после наступления Нового года в России нагружают здравоохранение, вредят здоровью россиян и неоправданно тормозят работу в стране. Целесообразно было бы от них отказаться. Так считает бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает «РИА Новости».

«Первая декада января — это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее», — перечислил он.

Согласно исследованию фонда «Общественное мнение», 75% опрошенных поддержали отмену на предстоящие праздники традиционных новогодних мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции в нескольких регионах. 20% респондентов оценили это решение как неправильное, а 5% затруднились ответить. почти 40% россиян считают, что эта мера существенно поможет в борьбе с эпидемией, 30% думают, что поможет, но несущественно, а 23% заявили, что отмена публичных гуляний не поможет остановить эпидемию.



Среди тех, кто за отмену, треть опрошенных (35%) объяснили свою позицию тем, что это поможет остановить эпидемию, 21% обратили внимание, что число заболевших растет, а 17% опасаются, что гуляния приведут к скоплениям людей, а число социальных контактов нужно сократить. Те, кто выступает против и остался в меньшинстве, считают, что заразиться можно где угодно (2%) и что люди все равно будут отмечать (2%); аргументируют респонденты свою позицию также бессмысленностью меры (3%) и тем, что отмечать Новый год гуляниями — давняя традиция (5%).

Отвечая на вопрос, как отмена гуляний в их регионе повлияет на личные планы отпраздновать Новый год, 86% собеседников ФОМ заявили, что их планы не изменятся. Лишь 12% сообщили, что если такая мера будет актуальна для их региона, планы на Новый год у них изменятся. 2% опрошенных затруднились ответить.