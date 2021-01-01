Готовность работать курьером выразили 40% россиян

Пойти работать курьерами или сборщиками заказов в ближайшие три года считают для себе возможным 40% россиян, следует из совместного исследования «СберМаркета» и маркетинговое агентства «Русопрос» (есть у РБК).

При этом, у 18% респондентов уже был опыт такой работы, а 58% заявили, что данные профессии не для них.

Среди факторов, при которых россияне готовы устроиться курьерами и сборщиками, респонденты называют необходимость в подработке (51%), высокую зарплату и гибкий график (по 49%), а также возможность работать недалеко от дома (42%).

Главным недостатком работы курьером и сборщиком заказов респонденты назвали необходимость выходить на работу в любую погоду. Об этом сообщили 60% опрошенных. Также среди минусов профессии россияне выделили отсутствие карьерных перспектив (57%), неподобающее поведение клиентов (50%) и низкую заработную плату (47%). Среди других недостатков респонденты отмечали тяжелые условия труда, негативное отношение в обществе и неудобный график — сколько процентов выбрали эти варианты в исследовании не указано.

Положительно к профессиям курьера и сборщикам относятся 57%, 35% — нейтрально, 5.6% — негативно. С утверждением, что это такая же работа, как и другие, согласились 76% опрошенных, с тем, что у нее нет перспектив на будущее — 75%. В то же время 51% считает, что люди становятся курьерами и сборщиками от безысходности, а 49% назвали ее хорошим вариантом для начала карьеры студента или выпускника вуза.