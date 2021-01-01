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Готовность работать курьером выразили 40% россиян

Пойти работать курьерами или сборщиками заказов в ближайшие три года считают для себе возможным 40% россиян, следует из совместного исследования «СберМаркета» и маркетинговое агентства «Русопрос» (есть у РБК).

При этом, у 18% респондентов уже был опыт такой работы, а 58% заявили, что данные профессии не для них.

Среди факторов, при которых россияне готовы устроиться курьерами и сборщиками, респонденты называют необходимость в подработке (51%), высокую зарплату и гибкий график (по 49%), а также возможность работать недалеко от дома (42%).

Главным недостатком работы курьером и сборщиком заказов респонденты назвали необходимость выходить на работу в любую погоду. Об этом сообщили 60% опрошенных. Также среди минусов профессии россияне выделили отсутствие карьерных перспектив (57%), неподобающее поведение клиентов (50%) и низкую заработную плату (47%). Среди других недостатков респонденты отмечали тяжелые условия труда, негативное отношение в обществе и неудобный график — сколько процентов выбрали эти варианты в исследовании не указано.

Положительно к профессиям курьера и сборщикам относятся 57%, 35% — нейтрально, 5.6% — негативно. С утверждением, что это такая же работа, как и другие, согласились 76% опрошенных, с тем, что у нее нет перспектив на будущее — 75%. В то же время 51% считает, что люди становятся курьерами и сборщиками от безысходности, а 49% назвали ее хорошим вариантом для начала карьеры студента или выпускника вуза.

Несмотря на высокий уровень готовности начать работу в данной сфере в ближайшие годы, 80% опрошенных заявили, что чаще всего профессии сборщиков заказов и курьеров выбирают студенты. При этом 42% отметили, что в основном такой способ заработка выбирают приезжие.

Чуть больше половины (50,8%) считают, что для работы курьером или сборщиком нужно быть трудолюбивым и уметь общаться с людьми, тогда как 41% респондентов ответили, что особых навыков здесь не нужно и с этими профессиями справится любой.

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Для проведения исследования компании провели опрос 800 респондентов в Москве, Санкт-Петербурге, двух городах-миллионниках и двух городах с населением до 1 млн человек

Сервисы доставки сообщили о нехватке курьеров из-за оттока мигрантов
Бизнес
Фото:Александр Кряжев/РИА Новости

Ранее управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян сообщил, что из-за пандемии коронавируса в России резко вырос спрос на доставку товаров. По его мнению, в ближайшее время это может привести к нехватке курьеров. Чтобы решить эту проблему, компания запустила «Яндекс.Ровер» — это небольшой беспилотный аппарат, который способен развивать скорость до 8 км/ч и доставлять товары потребителям. В «Яндексе» подчеркнули, что в будущем товары будут доставляться именно таким способом.

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