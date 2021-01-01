В Подмосковье задержали подозреваемого по делу о падении девушки из окна

Фото: Следственный комитет РФ

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой было обнаружено с характерными для падения травмами под окнами дома в Зарайске. сообщила РБК старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по региону Ольга Врадий.

Жительница Зарайска 1999 года рождения погибла 5 декабря. Прохожие нашли тело девушки под окнами. Следователи выяснили, что к падению девушки из окна причастен уроженец Оренбургской области 1975 года рождения.

Предварительно установлено, что в момент убийства подозреваемый был пьян. Причиной стала личная неприязнь. В прошлом подозреваемый уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство и кражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).