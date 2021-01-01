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Суд арестовал подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
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Суд арестовал трех человек, подозреваемых в убийстве семьи из трех человек в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Волоколамску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении трех подозреваемых в убийстве семьи из трех человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве семьи из трех человек
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Следователи установили, что между одним из подозреваемых и потерпевшим был длительный конфликт. Причиной ссоры в день убийства стал поджог дачи, принадлежавшей погибшей семье. В ходе обыска криминалисты изъяли оружие, из которого были убиты члены семьи, а на месте убийства были найдены гильзы. Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе генетическую, баллистическую, дактилоскопическую и другие. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение.

Допрос подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске. Видео
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Тела трех человек были обнаружены в сгоревшем доме в садовом товариществе «Малахит»: погибли семейная пара и их 16-летняя дочь. Супруги перестали выходить на связь несколько дней назад, после того как отправились на дачу в Подмосковье. Неподалеку от места предполагаемого убийства был найден обгоревший автомобиль жертв. По данному факту следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство двух и более лиц).

В тот же день полиция задержала мужчину 1980 года рождения, подозреваемого в убийстве семьи.

6 декабря были задержаны три человека по подозрению в убийстве членов семьи.

Московская область Волоколамск убийство подозреваемые арест суд
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