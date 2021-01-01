Суд продлил арест историку Олегу Соколову до 23 марта

Олег Соколов (слева) (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется под стражей до 23 марта 2021 года. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает Объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Следующее судебное заседание по делу Соколова назначено на 14 декабря.

Олег Соколов, бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой состоял в отношениях, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.

Следствие полагает, что ночью 8 ноября 2019 года 63-летний историк выстрелил в голову 24-летней Ещенко, после чего стал ее душить. Затем он расчленил тело и часть утопил в реке Мойке. 9 ноября Соколова и задержали, когда он пытался утопить рюкзак с женскими руками.