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Суд продлил арест историку Олегу Соколову до 23 марта

Олег Соколов (слева)
Олег Соколов (слева) (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется под стражей до 23 марта 2021 года. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает Объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Следующее судебное заседание по делу Соколова назначено на 14 декабря.

Олег Соколов, бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой состоял в отношениях, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.

Суд принял иск историка Соколова о защите чести и достоинства
Общество
Олег Соколов

Следствие полагает, что ночью 8 ноября 2019 года 63-летний историк выстрелил в голову 24-летней Ещенко, после чего стал ее душить. Затем он расчленил тело и часть утопил в реке Мойке. 9 ноября Соколова и задержали, когда он пытался утопить рюкзак с женскими руками.

Историк признал вину в убийстве своей аспирантки.

Санкт-Петербург Олег Соколов уголовное дело убийство арест
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